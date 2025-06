Auslandsmedien zeigen Interesse an Wiedervereinigung von BTS

Photo : YONHAP News

Auslandsmedien haben über die Wiedervereinigung der Mitglieder der K-Pop-Band BTS berichtet.Denn alle sieben Mitglieder haben mittlerweile ihren Militärdienst beendet.Laut ihrer Agentur Bighit Music wurde Suga am Samstag als letztes Mitglied aus dem Dienst entlassen.Die Nachrichtenagentur AP berichtete in einem Artikel am Freitag ausführlich über die Rückkehr der Gruppe aus dem Militärdienst.AP sprach von einem monumentalen Moment für die BTS-Fans. Die siebenköpfige K-Pop-Gruppe werde sich voraussichtlich noch in diesem Jahr wieder zusammenfinden, hieß es.BBC berichtete anschaulich von der Atmosphäre des „BTS Festa“, das anlässlich des zwölften Jubiläums der Gruppe am 13. und 14. Juni in Goyang stattfand.Der britische Sender wies zugleich auf Anzeichen für eine schwächer werdende K-Pop-Industrie hin. Auch deshalb freuten sich so viele auf die Rückkehr von BTS. Sie hofften, dass BTS für frischen Wind sorgen und der Industrie einen weiteren Schritt nach vorne ermöglichen werde, hieß es.