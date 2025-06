Umfrage: Zustimmung zu Präsident Lee beträgt 59,3 Prozent

Photo : YONHAP News

Fast 60 Prozent der Südkoreaner haben die Arbeit von Präsident Lee Jae Myung in der zweiten Woche im Amt positiv bewertet.Das ergab eine Umfrage, für die Realmeter im Auftrag der Zeitung „Energy Business Newspaper“ vom 16. bis 20. Juni landesweit 2.514 Menschen ab 18 Jahren befragte. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,0 Prozentpunkten.Laut den am Montag veröffentlichten Ergebnissen antworteten 59,3 Prozent der Befragten, dass Lee gute Arbeit geleistet habe. 33,5 Prozent sprachen von einer schlechten Arbeit.Die Zufriedenheit mit Lees Arbeit sei seit Wochenanfang aufgrund des G7-Gipfels und des Erreichens der 3.000-Punkte-Marke an der Börse gestiegen. Im Verlauf der Woche hätten negative Ereignisse wie die Kontroverse um die Prüfung der Eignung des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten den Wert sinken lassen, erklärte Realmeter.In einer getrennten Umfrage zu den Zustimmungswerten der Parteien verlor die regierende Demokratische Partei um 1,5 Prozentpunkte verglichen mit der letzten Umfrage auf 48,4 Prozent. Die oppositionelle Partei Macht des Volks verbesserte sich um 1,0 Prozentpunkt auf 31,4 Prozent. Die Differenz zwischen beiden Parteien verringerte sich somit von 19,5 auf 17 Prozentpunkte.Im Rahmen der Umfrage wurden am 19. und 20. Juni landesweit 1.008 Menschen ab 18 Jahren befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.