Ausfuhren vom 1. bis 20. Juni um 8,3 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten 20 Tagen dieses Monats deutlich gestiegen.Nach Angaben der Zollbehörde beliefen sich die Exporte im Zeitraum 1. bis 20. Juni auf 38,7 Milliarden Dollar. Dies seien 8,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen unter Berücksichtigung der Anzahl der Werktage stieg um 12,2 Prozent.Zum Exportanstieg trugen unter anderem Halbleiter bei. Die Halbleiterexporte wuchsen gegenüber dem Vorjahr um 21,8 Prozent auf 8,9 Milliarden Dollar. Der Anteil der Halbleiter an den Gesamtexporten des Landes stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,5 Prozentpunkte auf 22,9 Prozent.Die Einfuhren legten in dem Zeitraum um 5,3 Prozent im Vorjahresvergleich auf 36,1 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 2,6 Milliarden Dollar verzeichnet.