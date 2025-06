Schon mehr als eine Million Besucher im Korea-Pavillon auf Expo Osaka

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Besucher im Korea-Pavillon auf der Expo 2025 Osaka hat die Eine-Million-Marke durchbrochen.Das gab die Koreanische Agentur für Handels- und Investitionsförderung (KOTRA) am Montag bekannt.Die Expo Osaka wurde am 13. April unter dem Motto „Designing Future Society for Our Lives“ eröffnet. Die Weltausstellung findet bis zum 13. Oktober auf Yumeshima, einer künstlichen Insel in der Bucht von Osaka, statt. Daran nehmen 158 Länder und internationale Organisationen teil.Südkorea war ab dem Tag der Expo-Eröffnung mit einem eigenen Pavillon vertreten. Am 13. Mai war der Korea-Tag. In Zusammenarbeit mehrerer Behörden werden über 30 Veranstaltungen zur Vorstellung koreanischer Technologie und Kultur organisiert.Im Korea-Pavillon wurde auf architektonische Elemente weitgehend verzichtet. Stattdessen fällt der Blick der Besucher sofort auf eine riesige Medienfassade, auf der Videos von Koreas Natur in den vier Jahreszeiten, Kulturerbe und Spitzentechnologie gezeigt werden.