Tischtennisspieler Lim Jong-hoon gewinnt bei Turnier in Slowenien zwei Titel

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Tischtennisspieler Lim Jong-hoon hat beim Turnier WTT Star Contender Ljubljana 2025 zwei Titel gewonnen.Im Finale im Mixed-Doppel am Sonntag in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana setzte er sich an der Seite von Shin Yu-bin mit 3:0 gegen die brasilianische Paarung Hugo Calderano und Bruna Takahashi durch.Die Paarung Lim/Shin hatte bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris und der Weltmeisterschaft 2025 in Doha die Bronzemedaille gewonnen. Drei Monate nach dem Sieg beim WTT Star Contender Chennai im März konnte sie erneut einen Titel bei einem Turnier der WTT Series gewinnen.Im Finale im Herrendoppel zuvor hatten Lim und An Jae-hyun einen 3:0-Sieg über das französische Duo Alexis Lebrun und Félix Lebrun, Nummer 1 der Weltrangliste, errungen.Lim und Ahn hatten im vergangenen Oktober in Astana für Südkorea den ersten Titel bei Asienmeisterschaften im Herrendoppel seit 32 Jahren gewonnen. Auch beim WTT Star Contender Chennai im März holte sich das Duo den Sieg.