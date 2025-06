Präsident Lee wird Social-Media-Posts zu Diplomatie auch in Fremdsprachen veröffentlichen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird diplomatische Botschaften in sozialen Netzwerken sowohl auf Koreanisch als auch in der Sprache des Gegenübers veröffentlichen.Das gab das Präsidialamt am Samstag bekannt. Präsident Lee habe die Botschaften im Zusammenhang mit bilateralen Gesprächen, die er am Rande des G7-Gipfels geführt habe, auf Koreanisch und in der Sprache des Gesprächspartners auf der Plattform X veröffentlicht.Lee hatte zuvor erklärt, dass die Botschaften Südkoreas nicht nur die Landsleute im Ausland, sondern auch die Bürger der betreffenden Länder unmittelbar erreichen müssten.Das Präsidialamt teilte mit, dass auf Lees Anweisung alle Mitteilungen über bilaterale Spitzengespräche außer auf Koreanisch auch in der Sprache des anderen Landes veröffentlicht worden seien. Die Behörde wies dabei darauf hin, dass auch der japanische Premierminister Shigeru Ishiba einen Social-Media-Post über sein Treffen mit Lee auf Koreanisch und Japanisch verfasst hatte.Das Präsidialamt äußerte die Hoffnung, dass Lees Social-Media-Mitteilungen als Ausgangspunkt für die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses zwischen den Völkern in Südkorea und anderen Ländern sowie für eine auf gegenseitigem Respekt beruhende Diplomatie dienen würden.