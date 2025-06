Berlin lehnte offenbar Angebot für Wiedereröffnung von Botschaft in Pjöngjang ab

Photo : YONHAP News

Deutschland hat laut Medienberichten Nordkoreas Angebot, seine Botschaft in Pjöngjang wiederzueröffnen, faktisch abgelehnt.Das berichteten das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal „NK News“ und das deutsche Magazin „Der Spiegel“ am Freitag (Ortszeit).Nordkorea signalisierte laut den Berichten jüngst die Bereitschaft, die Wiedereröffnung der deutschen Botschaft zu ermöglichen. Eine Bestätigung der deutschen Regierung über eine Rückkehr gebe es aber noch nicht.„Der Spiegel“ schrieb, in Berlin sei man skeptisch. Solange nordkoreanische Truppen an der Seite der russischen Armee kämpften, bleibe die Botschaft geschlossen, sei immer wieder zu hören.Nachdem im vergangenen Oktober Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland bekannt geworden war, hatte das Auswärtige Amt in Berlin den Geschäftsträger der nordkoreanischen Botschaft einbestellt, um Protest einzulegen.Die deutsche Botschaft in Pjöngjang wurde im März 2020 geschlossen, nachdem Nordkorea aufgrund der Corona-Pandemie die Schließung seiner Grenzen beschlossen hatte.