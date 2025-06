Präsident Lee telefoniert mit Malaysias Premier Anwar

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat ein Telefonat mit Malaysias Premierminister Anwar Ibrahim geführt.Lees Sprecherin Kang Yu-jung teilte am Montag mit, dass Premier Anwar in dem Telefonat am Vormittag zum Amtsantritt gratuliert habe. Lee habe sich dafür bedankt.Lee habe zum 65-jährigen Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern in diesem Jahr gratuliert. Er habe versprochen, auf der Grundlage des seitdem aufgebauten Vertrauens und der Freundschaft die Freundschafts- und Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern weiter zu festigen, hieß es.Nach weiteren Angaben einigten sich Lee und Anwar, sich gemeinsam um einen weiteren Ausbau der gegenseitig vorteilhaften, praktischen Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu bemühen. Unter anderem wird angestrebt, noch in diesem Jahr ein bilaterales Freihandelsabkommen zu unterzeichnen.Auch wurde vereinbart, dass Malaysia und Südkorea sowohl für die Entwicklung Südkoreas und der ASEAN als auch für die Bewältigung der regionalen und globalen Herausforderungen gemeinsam zu einer stärkeren Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft beitragen. Malaysia hat dieses Jahr den Vorsitz der ASEAN, des Verbandes südostasiatischer Staaten, inne. Südkorea ist Vorsitzland der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC).