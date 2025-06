Präsident Lee trifft sich mit Partei- und Fraktionschefs von DP und PPP

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung ist 18 Tage nach dem Amtsantritt mit den Partei- und Fraktionschefs der Regierungspartei DP und der führenden Oppositionspartei PPP zusammengetroffen.Beim Mittagessen am Sonntag in der Präsidentenresidenz informierte Lee die Politiker über die Ergebnisse seiner Teilnahme am G7-Gipfel in der Vorwoche. Er rief zu einer parteiübergreifenden Reaktion von Regierungspartei und Oppositionslager in diplomatischen Angelegenheiten auf. Auch bat er um die schnelle Verabschiedung eines weiteren Nachtragshaushalts im Parlament.PPP-Interimschef Kim Yong-tae unterbreitete dabei sieben Vorschläge, darunter Forderungen nach der Unabhängigkeit der Justiz und in Bezug auf den Immobilienmarkt. Der Präsident wurde aufgefordert, sich nach Ende seiner Amtszeit vor Gericht zu verantworten, sollte die Justiz die Prozesse gegen ihn verschieben.Zwischen den Fraktionschefs beider Parteien kam es zudem zu einer heftigen Auseinandersetzung über die Eignung des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Kim Min-seok.Nach dem Treffen maß die Regierungspartei mit der Redewendung „Aller Anfang ist schwer“ der Zusammenkunft Bedeutung bei. Die PPP äußerte die Hoffnung, dass ihre Ratschläge beherzigt werden.