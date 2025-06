45 Südkoreaner verlassen Israel auf dem Landweg

Photo : YONHAP News

Inmitten des militärischen Konflikts im Nahen Osten haben 45 Südkoreaner Israel verlassen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass die Gruppe, darunter eine Person mit US-amerikanischer Staatsangehörigkeit, am Montagnachmittag (Ortszeit) mit einem von der Regierung bereitgestellten Bus in Ägypten eingetroffen sei.Die Vereinigung von Koreanern in Israel hatte bei Landsleuten die Nachfrage nach einer Evakuierung ermittelt und die südkoreanische Botschaft über das Ergebnis informiert.Die Botschaft stellte den Ausreisewilligen einen Bus zur Verfügung. Ihre Mitarbeiter begleiteten sie bis zur Grenze zu Ägypten und halfen bei den Ausreiseformalitäten.Südkorea hatte die Reisewarnung für Israel und den Iran mit Wirkung ab dem 17. Juni auf Stufe 3 (Ausreise empfohlen) erhöht. Das Außenministerium rief daher die noch in beiden Ländern verweilenden Landsleute mit Nachdruck zur Ausreise auf.