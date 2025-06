Verbraucher in Südkorea so optimistisch wie seit vier Jahren nicht mehr

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea ist im Juni auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen.Laut dem am Dienstag von der Zentralbank veröffentlichten Ergebnis ihrer Verbraucherumfrage im Juni liegt der Konsumklimaindex bei 108,7. Dies sind 6,9 Punkte mehr als im Vormonat.Der Konsumklimaindex stieg damit seit April den dritten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit Juni 2021.Ein Wert über 100 bedeutet, dass die Mehrheit der Verbraucher optimistisch gestimmt ist.Die Notenbank führte das Ergebnis auf ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren zurück, darunter die Bewältigung von politischer Unsicherheit nach der Präsidentschaftswahl und die Aufstellung des zweiten Nachtragshaushalts des Jahres.Der Teilindex für die künftigen Konjunkturaussichten zog um 16 Punkte auf 107 an. Dies signalisiert die Erwartung, dass sich die Konjunktur aufhellt.