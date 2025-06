USA verlängern nationalen Notstand wegen Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die US-Regierung hat den nationalen Notstand mit Blick auf Bedrohungen aus Nordkorea verlängert.Laut dem Amtsblatt Federal Register vom Montag (Ortszeit) gab das Weiße Haus in einer Mitteilung vom 20. Juni bekannt, dass der nationale Notstand in Bezug auf Nordkorea für ein weiteres Jahr ausgerufen werde.Das Weiße Haus sieht demnach große Gefahren in der Existenz von waffenfähigem spaltbaren Material auf der koreanischen Halbinsel und dem Risiko dessen Verbreitung. Zudem wurden Politik und Vorgehensweise der nordkoreanischen Regierung als ungewöhnliche und außergewöhnliche Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Außenpolitik und die Wirtschaft der USA eingestuft.Die USA bestimmen Nordkorea seit 2008 jedes Jahr zum Gegenstand des nationalen Notstands.Es war die erste Verlängerung seit dem zweiten Amtsantritt von Präsident Donald Trump im Januar.