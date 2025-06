Zentralkomitee von Nordkoreas Arbeiterpartei tagte

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den Vorsitz auf der 12. Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Arbeiterpartei geführt.Auf der Sitzung von Samstag bis Montag sei über die Arbeit in der ersten Jahreshälfte Bilanz gezogen und die Richtung der Politik in der zweiten Jahreshälfte erörtert worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Bei dem Treffen hätten Parteiorganisationen über die Ergebnisse in einzelnen Bereichen wie Politik, Wirtschaft und Verteidigung berichtet. Es sei einstimmig beschlossen worden, den neunten Parteikongress der Arbeiterpartei einzuberufen. Auch seien praktische Maßnahmen für die erfolgreiche Austragung des Parteikongresses besprochen worden, hieß es.Dem Bericht zufolge hielt Kim bei der Versammlung eine wichtige Rede. Einzelheiten wurden jedoch nicht genannt.