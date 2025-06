Parlament beginnt mit Anhörung von Kandidat für Amt des Ministerpräsidenten

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung führt am Dienstag und Mittwoch eine Anhörung des Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Kim Min-seok, durch.Die oppositionelle Partei Macht des Volks (PPP) fordert entweder einen Verzicht Kims oder eine Zurückziehung der Kandidatur durch Präsident Lee Jae Myung. Der Verdacht in Bezug auf Kims Vermögensbildung sei nicht ausgeräumt. Eine Überprüfung sei außerdem aufgrund fehlender Unterlagen kaum möglich, hieß es.Die regierende Demokratische Partei (DP) wirft der PPP einen rücksichtslosen Angriff auf die Person vor. Statt die Staatsgeschäfte zu behindern, sollte die Partei für die Bestätigung der Ernennung des Premiers sowie die Verabschiedung eines Nachtragshaushalts kooperieren, fordert die Regierungspartei.Erstmals könnte eine parlamentarische Anhörung zu einem Kandidaten für den Posten des Ministerpräsidenten ohne Zeugen stattfinden. Denn die Fraktionen von Regierung und Opposition konnten sich nicht über die Auswahl der Zeugen einigen.Nach den Bestimmungen mussten spätestens am 20. Juni Vorladungen an Zeugen verschickt werden.