Präsident Lee telefoniert mit indonesischem Präsidenten

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung hat am Montag mit dem Präsidenten Indonesiens, Prabowo Subianto, telefoniert.Wie die Sprecherin des Präsidialamtes in Seoul, Kang Yu-jung, am Montag mitteilte, habe Prabowo dem neuen Präsidenten Südkoreas herzlich zum Amtsantritt gratuliert. Er habe seine Hoffnung auf eine enge Kooperation mit Lee zur Vertiefung der Beziehungen mit Südkorea geäußert.Lee sagte laut seiner Sprecherin, dass die südkoreanische Regierung großen Wert auf die Beziehungen mit Indonesien als Schlüsselpartner im Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN) lege.Beide Präsidenten seien übereingekommen, die strategische Kooperation in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Dazu zählten der bilaterale Handel und Investitionen, fortschrittliche Zukunftsindustrien sowie die nationale Verteidigung und die Verteidigungsindustrie, so die Sprecherin.Nach weiteren Angaben bat Lee sein Gegenüber um die Teilnahme am diesjährigen Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC), der im südkoreanischen Gyeongju stattfinden wird.Beide Staatschefs vereinbarten außerdem eine enge Kommunikation, um die bilateralen Beziehungen voranzubringen und gemeinsam zu Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region beizutragen.