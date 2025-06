Erste Handelsgespräche zwischen Seoul und Washington seit Amtsantritt neuer Regierung in Südkorea

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben ihre ersten hochrangigen Handelsverhandlungen nach dem Amtsantritt von Präsident Lee Jae Myung aufgenommen.Der neue Handelsminister Yeo Han-koo sei am Montagnachmittag (Ortszeit) in Washington zur ersten Konsultation mit US-Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer zusammengekommen, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag mit.Laut dem Ministerium wies Yeo bei dem Treffen seine US-Gesprächspartner darauf hin, wie wichtig die Befreiung Südkoreas von den gegenseitigen US-Zöllen von 25 Prozent und den Zöllen auf einzelne Warengruppen wie Autos und Stahlprodukte ist.Beide Seiten hätten ihre Entschlossenheit bekräftigt, möglichst bald eine für beide Länder vorteilhafte Einigung zu erzielen, hieß es weiter.Yeo betonte, dass sich die neue Regierung demokratische Legitimität und ein Mandat gesichert habe und damit eine Gelegenheit für die Vorantreibung der Verhandlungen geschaffen worden sei.