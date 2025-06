Präsident Lee fordert vor Jahrestag des Koreakriegs mehr Anerkennung für Veteranen

Photo : YONHAP News

Am Tag vor dem 75. Jahrestag des Beginns des Koreakriegs hat Präsident Lee Jae Myung eine ausreichende Belohnung für diejenigen gefordert, die sich für die Verteidigung des Landes aufgeopfert hatten.Es sollte überprüft werden, ob die Menschen, die besondere Opfer für die Verteidigung der Republik Korea gebracht hätten, ausreichend belohnt und geehrt würden, sagte Lee auf der Kabinettssitzung am Dienstag. Er hoffe, dass ein Weg gefunden werde.Die sicherste Garantie der Sicherheit liege in der Schaffung eines Zustandes, in dem man nicht kämpfen müsse, d.h. die Schaffung von Frieden. Dies sei Aufgabe der Politik, sagte Lee.Die Sicherheit stehe jetzt in direktem Zusammenhang mit Wirtschaftsangelegenheiten. Daher sei die Meinung, Frieden sei Wirtschaft, Frieden sei Nahrung, Realität geworden, hieß es weiter.Der Jahrestag sollte ein sinnvoller Tag sein, an dem man den Menschen, die besondere Opfer für die Verteidigung des Landes gebracht hätten, erneut Dank ausdrücken werde, fügte Lee hinzu.