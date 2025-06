Sookmyung Frauenuniversität erkennt Ex-First Lady Kim Mastergrad ab

Photo : YONHAP News

Die Sookmyung Frauenuniversität hat Kim Keon-hee, der Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, den Mastergrad aberkannt.Die Entscheidung gab die in Seoul ansässige Hochschule am Dienstag bekannt und begründete sie mit Plagiatsvorwürfen.Kim hatte 1999 eine Masterarbeit über die Merkmale der Gemälde von Paul Klee vorgelegt. Wegen Plagiatsvorwürfen hatte die Sookmyung Frauenuniversität im Dezember 2022 eine Untersuchung eingeleitet.Wie verlautete, habe Kim keine Einwände gegen die Mitteilung der Universität erhoben.Die Kookmin-Universität erklärte daraufhin in einer Pressemitteilung am Dienstag, dass sie ein Verwaltungsverfahren zur Aberkennung des Doktorgrades von Kim eingeleitet habe.Kim hatte 2008 an der Graduate School of Techno Design der privaten Universität in Seoul einen Doktortitel erworben.