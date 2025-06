Krisenchef des Verbandes von Assistenzärzten tritt zurück

Photo : YONHAP News

Park Dan, Chef des Dringlichkeitskomitees des Koreanischen Verbandes der Assistenzärzte (KIRA), hat seinen Rücktritt angekündigt.Park sagte am Dienstag, er habe in den letzten eineinhalb Jahren sein Bestes gegeben, aber die Kollegen nur enttäuscht.Hintergrund ist die Kritik an mangelnder Führungskompetenz von Park inmitten der sich in die Länge ziehenden Krise des Gesundheitswesens.Er hatte einen harten Kampf angeführt und argumentiert, dass es noch nicht an der Zeit sei, zurückzukehren.Zahlreiche Assistenzärzte hatten 2024 aus Protest gegen die Aufstockung der Medizinstudienplätze durch die Vorgängerregierung von Yoon Suk Yeol ihren Arbeitsplatz verlassen.Die Vertreter der Assistenzärzte an drei der fünf größten Krankhäuser in Seoul erklärten jedoch mittlerweile die Absicht einer Rückkehr unter Bedingungen.Über 30 Assistenzärzte kritisierten zudem mit Blick auf Park, dass sich die aktuelle Kommunikationsstruktur des KIRA kaum von der Regierung Yoon Suk Yeol unterscheide, die sie verurteilt hätten.