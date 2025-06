Präsident Lee drängt auf schnellen Umzug von Fischereiministerium nach Busan

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung drängt auf einen möglichst schnellen Umzug des Ministeriums für Ozeane und Fischerei nach Busan.Ein Umzug noch dieses Jahr solle überprüft werden, trug Lee nach Angaben eines hochrangigen Beamten des Präsidialamtes auf der Kabinettssitzung am Dienstag dem Minister für Ozeane und Fischerei, Kang Do-hyung, auf.Die Verlegung des Fischereiministeriums in die südöstliche Hafenstadt zählte zu Lees wichtigsten Wahlversprechen für eine ausgewogene regionale Entwicklung.Bei einem Wahlkampfauftritt in Busan hatte Lee versprochen, die Stadt mit der Ansiedlung des Ministeriums für Ozeane und Fischerei zum Zentrum einer starken Meeresnation zu machen.Der Sitz des Ministeriums befindet sich zurzeit im Regierungskomplex in Sejong.