Seoul: Bislang 150 Südkoreaner und Angehörige aus Iran und Israel ausgereist

Photo : YONHAP News

Nach Ausbruch des Kriegs zwischen Israel und dem Iran haben sich 150 Südkoreaner und ausländische Angehörige auf dem Landweg ins Ausland in Sicherheit gebracht.Das gab der Sprecher des Außenministeriums in Seoul, Lee Jae-woong, am Dienstag bekannt.Seoul bedanke sich herzlich bei den Regierungen Turkmenistans, Jordaniens und Ägyptens für ihre Hilfe bei der Evakuierung, sagte er.Das Außenministerium bot Unterstützung an, damit 56 südkoreanische Staatsangehörige und iranische Familienmitglieder den Iran verlassen und sich in Turkmenistan in Sicherheit bringen konnten. Auch wurde die Ausreise von 26 Südkoreanern und Angehörigen aus Israel nach Jordanien unterstützt.Getrennt davon brachte das Ressort in Kooperation mit den Vereinigungen von Koreanern in Israel und Ägypten die Ausreise von 68 Südkoreanern aus Israel zustande.Das Außenministerium hatte Schnellreaktionsteams nach Turkmenistan und Jordanien entsandt. Sie stellten Mietbusse zur Verfügung und halfen bei den Ein- und Ausreiseformalitäten sowie in Bezug auf Unterkunft und Fluginformationen.