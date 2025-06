Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat sich am Dienstag deutlich erholen können.Der Index rückte um 2,96 Prozent auf 3.103,64 Zähler und damit fast ein Vierjahreshoch vor.Grund für den Optimismus war die Aussicht auf eine Waffenruhe in Nahost.Der Kospi habe durch die Meldung über den Waffenstillstand, den deutlichen Rückgang der internationalen Ölpreise und das gute Abschneiden der US-Börse am Montag Auftrieb bekommen, sagte Han Ji-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.