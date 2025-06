Sonderstaatsanwalt beantragt Haftbefehl gegen Ex-Präsident Yoon

Photo : YONHAP News

Ermittler haben einen Haftbefehl gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol beantragt.Die Sonderermittler untersuchen den Vorwurf des Hochverrats im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts durch Yoon.Begründet wurde der Antrag beim Bezirksgericht Seoul Zentral mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie der Ermittlungsleiter und Sonderstaatsanwalt Cho Eun-seok am Dienstag mitteilte.Chos Assistentin Park Ji-young nannte als konkreten Grund, dass Yoon Vorladungen durch die Polizei nicht nachgekommen sei. Auch nach der Aufnahme der Ermittlungen durch die Sonderstaatsanwaltschaft am 18. Juni sei er der Aufforderung, zu einer Vernehmung zu erscheinen, nicht nachgekommen. Damit habe er deutlich gemacht, dass er auch künftig Vorladungen nicht nachkommen werde.Mit dem Haftbefehl sollen Vernehmungen möglich gemacht werden. Yoon sei einer von vielen Verdächtigen und als einzige Person bislang nicht befragt worden.Die Ermittlerin wies darauf hin, dass der Zeitraum für Ermittlungen begrenzt sei und vieles untersucht werden müsse. Das Team wolle nicht am Gängelband geführt werden, hieß es weiter.