Nordkorea schürt zum Jahrestag des Koreakriegs anti-amerikanische Stimmung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat zum 75. Jahrestag des Beginns des Koreakriegs anti-amerikanische Veranstaltungen durchgeführt.Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Mittwoch, dass zum Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus am 25. Juni am Dienstag mehrere Versammlungen in Pjöngjang stattgefunden hätten, um Vergeltung zu schwören.Dabei sei ein Video gezeigt worden, das himmelschreiende Verbrechen der amerikanischen Imperialisten enthülle. Die Diskussionsteilnehmer hätten diese Verbrechen, die beim Volk unheilbare Wunden hinterlassen hätten, scharf verurteilt, hieß es.In Nordkorea wird der 25. Juni, der Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs (1950-53) als Tag des Kampfes gegen den US-Imperialismus begangen. Den ganzen Juni über werden aus diesem Anlass Massenkundgebungen veranstaltet.Von 2018 bis 2021, einer Phase der Entspannung in den Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA, hatte es die Massenkundgebungen nicht gegeben. Nachdem Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2022 wieder einen harten Kurs eingeschlagen hatte, wurden die Veranstaltungen wieder eingeführt.