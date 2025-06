Wirtschaft Südkorea schafft es erneut nicht in MSCI-Index entwickelter Märkte

Die südkoreanische Börse ist erneut nicht in den MSCI-Index der entwickelten Märkte (DM) aufgenommen worden.



Das Land wurde auch nicht auf die Beobachtungsliste für eine Aufnahme in den Index gesetzt.



Der Indexanbieter MSCI veröffentlichte die Einstufungsergebnisse im Jahr 2025 am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Website.



Demnach ist Südkorea weiterhin im Index der Schwellenmärkte vertreten.



MSCI teilte mit, dass es die Umsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit des koreanischen Aktienmarkts weiterhin beobachten werde.



Für die Aufnahme in den MSCI-Index der entwickelten Märkte muss ein Land mindestens ein Jahr lang in der Beobachtungsliste geführt werden.



Laut den zuvor am 20. Juni veröffentlichten Ergebnissen der Bewertung der Marktzugänglichkeit wurde die südkoreanische Börse beim Zugang zu Leerverkäufen von „minus“ (verbesserungsbedürftig) auf „plus“ heraufgestuft.



In den anderen Bereichen, in denen Südkorea letztes Jahr mit „minus“ bewertet worden war, sah MSCI weiterhin einen Verbesserungsbedarf. Dazu zählt unter anderem die Liberalisierung des Devisenmarktes.