Fast ein Drittel der Hauptstädter sind junge Menschen

Photo : YONHAP News

Junge Menschen machen laut Daten 30,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Seouls aus.Zudem sind 64 Prozent der jungen Haushalte in Seoul Einpersonenhaushalte.Das ergab die erste Jugendstatistik der Stadt Seoul, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch bekannt gab. Es sei eine umfassende Analyse zu den jungen Hauptstädtern im Alter von 19 bis 39 Jahren in den Bereichen Bevölkerung, Wohnen, Arbeitsplatz und Gesundheit vorgenommen worden.Demnach gibt es in Seoul mit Stand 2023 2,86 Millionen Einwohner in dieser Altersgruppe. Dies entspricht 30,5 Prozent der gesamten Einwohnerzahl der südkoreanischen Hauptstadt.Im Jahr 2023 wurde ein Netto-Zuzug von 27.704 jungen Menschen in die Hauptstadt registriert.Es zogen rund 235.000 junge Menschen aus Seoul weg. Als Grund nannten 34,9 Prozent die Familie. Dahinter folgten Job mit 28,5 Prozent und Wohnung mit 20,8 Prozent.Gleichzeitig zogen etwa 262.000 junge Menschen nach Seoul. Der am häufigsten genannte Grund war Job mit 46,4 Prozent, gefolgt von Familie mit 18,7 Prozent und Bildung mit 15,3 Prozent.