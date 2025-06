Geburtenrate im April auf 0,79 gestiegen

Photo : YONHAP News

Die Geburtenrate in Südkorea ist im April den vierten Monat in Folge angestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch wurden im April 20.717 Kinder geboren. Dies seien 8,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die zusammengefasste Geburtenziffer stieg im April gegenüber dem Vorjahr um 0,06 auf 0,79 Kinder je Frau.Auch bei der Zahl der Eheschließungen ging es weiter aufwärts. Es wurden insgesamt 18.921 Ehen geschlossen, damit im Vorjahresvergleich 4,9 Prozent mehr.Bei der natürlichen Bevölkerungsentwicklung (Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen) wurde ein Rückgang von 8.068 Menschen verbucht.