Jahrestag des Kriegsausbruchs – Präsident Lee beschwört Frieden

Zum 75. Jahrestag des Ausbruchs des Koreakriegs hat Präsident Lee Jae Myung versprochen, sich für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel einzusetzen.Er zolle allen großen Respekt und Dank, die für die Bewahrung von Freiheit und Frieden der Republik Korea Blut und Schweiß vergossen hätten, schrieb Lee am Mittwoch auf Facebook. Das Land werde sie nie vergessen.Er finde es bedauerlich, dass diejenigen, die besondere Opfer für die Republik Korea gebracht hätten, nicht ausreichend belohnt und geehrt worden seien. Es werde nach Möglichkeiten gesucht, ihnen mehr Unterstützung zukommen zu lassen, versprach er.Die Sicherheit sei am besten in einem Zustand garantiert, in dem gar nicht erst gekämpft werden müsse, d.h. durch die Schaffung von Frieden. Er schwöre, ein Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen, damit das Volk beruhigt ein sicheres Leben führen könne, hieß es weiter.