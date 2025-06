Parlament beginnt mit Prüfung von Nachtragshaushaltsplan

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung hat am Mittwoch mit der Prüfung des ersten Nachtragshaushaltsplans der Regierung Lee Jae Myung begonnen.Sechs ständige Ausschüsse traten jeweils zu einer Plenarsitzung zusammen, um die Haushaltspläne der einzelnen Ministerien zu überprüfen.Zwischen Regierungspartei und führender Oppositionspartei bestehen erhebliche Differenzen über Zuschüsse zum Lebensunterhalt für alle Bürger, die den Kern des Haushaltsentwurfs der Regierung ausmachen. Der Ausgang der Beratungen ist daher ungewiss.Die Demokratische Partei (DP) will das Zusatzbudget noch in der laufenden außerordentlichen Sitzungsperiode verabschieden, die am 4. Juli zu Ende geht. Ihre Sprecherin Hwang Jung-ah betonte, die „goldene Stunde“, in der sich die Verbraucherstimmung erhole, dürfe nicht verpasst werden.Die Partei Macht des Volks (PPP) betrachtet jedoch Zuschüsse für alle Bürger als „populistisch“ und fordert drastische Kürzungen.Ein einflussreiches Mitglied der PPP-Fraktion kündigte an, dass die Partei die Ausgabe von Konsumgutscheinen als Zuschüsse zum Lebensunterhalt infrage stellen werde.