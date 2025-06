Trennungstest erster einheimischer Langstrecken-Luft-Boden-Lenkrakete war erfolgreich

Photo : YONHAP News

Südkorea hat erfolgreich einen Test zur sicheren Trennung der ersten einheimischen Luft-Boden-Lenkrakete mit großer Reichweite im Flug durchgeführt.Das gab die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) am Mittwoch bekannt.Der Test des noch in Entwicklung befindlichen Waffensystems wurde am Montag durchgeführt. Dabei sollte festgestellt werden, ob bei der Trennung der Rakete vom Flugzeug keine unerwünschten Wechselwirkungen mit dem Flugzeug oder externen Bauteilen auftreten. Auch sollte bestätigt werden, dass Merkmale des Luftfahrzeugs sich nicht auf die Leistungsfähigkeit der Rakete beim Start auswirken.Im Rahmen des Projekts soll eine Waffe für den Kampfjet vom Typ KF-21 mit einheimischer Technologie entwickelt werden, die in der Anfangsphase eines Kriegs wichtige Ziele im feindlichen Hinterland aus großer Entfernung treffen kann.Im Zuge des ersten Projekts zur Beschaffung von Langstrecken-Luft-Boden-Lenkwaffen hatte Südkorea deutsche Marschflugkörper vom Typ Taurus eingeführt, mit denen F-15K-Kampfjets ausgerüstet wurden. Ziel des laufenden zweiten Projekts ist es, sich eine Lenkrakete aus eigener Technologie zu sichern, die über gleiche oder bessere Leistungen als Taurus verfügt.