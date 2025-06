Nordkorea erhält offiziell weniger raffiniertes Öl als erlaubt

Photo : YONHAP News

Nordkorea bekommt nach Angaben der Vereinten Nationen weniger raffiniertes Öl geliefert als erlaubt.Die dieses Jahr offiziell gemeldete Menge entspreche etwa vier Prozent der für das Land geltenden Obergrenze.Nach Angaben auf der Website des Sanktionsausschusses des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea am Mittwoch wurden dieses Jahr mit Stand 4. Juni 19.904 Barrel raffiniertes Öl an Nordkorea geliefert. Dabei handelt es sich um die von China im Januar und Februar gemeldeten Lieferungen.Dies entspricht nur 3,98 Prozent der Importgrenze für Nordkorea, die in einer Sanktionsresolution des Sicherheitsrats von 2017 festgelegt wurde. Diese liegt bei 500.000 Barrel im Jahr.Die gemeldete Menge ist viel geringer als die Lieferungen im selben Vorjahreszeitraum, die sich auf 116.190 Barrel belaufen hatten.Jedoch wird davon ausgegangen, dass Nordkorea in der Tat mit deutlich mehr raffiniertem Öl versorgt wurde.Russland hat seit Januar 2024 nicht mehr über seine Lieferungen an Nordkorea berichtet.Die USA hatten im Mai letzten Jahres behauptet, dass Russland Nordkorea allein im März jenes Jahres mindestens 165.000 Barrel raffiniertes Öl geliefert habe.