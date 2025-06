Kospi kann leicht zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch leicht zulegen können.Der Kospi rückte um 0,15 Prozent auf 3.108,25 Zähler vor.Grund für den Anstieg war das Plus an der Wall Street am Dienstag aufgrund nachlassender Spannungen in Nahost und der Hoffnung auf eine Fed-Zinssenkung.Analyst Han Ji-young von Kiwoom Securities wies gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap darauf hin, dass der Kospi nun auf Hürden stoßen könnte, da die Marke von 3.100 Punkten deutlich früher als erwartet übertroffen worden sei.Es sei wichtig, zu bedenken, dass der Markt von makroökonomischen Faktoren wie den Zöllen und der Zinspolitik beeinflusst werden könne, wurde Han zitiert.