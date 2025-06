Seoul begrüßt Waffenruhe zwischen Israel und Iran

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Ankündigung einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran begrüßt.Die Regierung würdige die diplomatischen Bemühungen der Vereinigten Staaten und anderer relevanter Länder, die in diesem Prozess eine Schlüsselrolle gespielt hätten, hieß es in einer Stellungnahme eines Sprechers des Außenministeriums am Mittwoch.Die Regierung hoffe, dass alle beteiligten Parteien die Vereinbarung getreu umsetzen und damit zur Deeskalation der Spannungen in der Region beitragen würden, hieß es weiter.Außerdem wurde betont, dass sie sich als nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats weiterhin an den internationalen Bemühungen zur Förderung von Frieden und Stabilität im Nahen Osten beteiligen werde.