Erstmals nach fünf Jahren wieder Direktzug aus Pjöngjang in Moskau eingetroffen

Photo : YONHAP News

Erstmals nach fünf Jahren ist wieder ein Direktzug aus Pjöngjang in Moskau eingetroffen.Laut den Nachrichtenagenturen RIA Novosti und Tass fuhr der Zug am 17. Juni in Pjöngjang ab und erreichte nach achttägiger Fahrt am Mittwoch (Ortszeit) den Bahnhof Jaroslawski in Moskau.Die direkte Zugverbindung zwischen den beiden Hauptstädten war im Februar 2020 aufgrund der Corona-Pandemie eingestellt worden.Im vergangenen Dezember hatten beide Länder zunächst die Zugverbindung zwischen dem nordkoreanischen Bahnhof Tumangang und dem russischen Chassan im Grenzgebiet wieder aufgenommen.Ein Vertreter der nordkoreanischen Eisenbahn nannte die Wiederaufnahme des direkten Zugverkehrs zwischen beiden Hauptstädten ein Ergebnis des Spitzentreffens zwischen Machthaber Kim Jong-un und Präsident Wladimir Putin im vergangenen Juni. Der Schritt symbolisiere die Freundschaft zwischen beiden Ländern.