Animationsfilm „KPop Demon Hunters” führt Netflix-Charts in 41 Ländern an

Photo : YONHAP News

„KPop Demon Hunters”, ein Animationsfilm zum Thema K-Pop, hat den vierten Tag in Folge die globalen Filmcharts von Netflix angeführt.Nach Angaben von FlixPatrol, einem Anbieter von Rankings von OTT-Contents, gelangte „KPop Demon Hunters” am 24. Juni in 41 Ländern, darunter Südkorea, den USA und Taiwan, an die Spitze.Nach dem Start am 20. Juni ist die Produktion seit dem 21. Juni den vierten Tag in Folge der weltweit beliebteste Film auf Netflix gewesen.„KPop Demon Hunters” ist eine Fantasy-Action-Animation, in der eine K-Pop-Girlgroup außerhalb der Bühne als Dämonenjäger gegen unnatürliche Kräfte kämpft.Der Film enthält viele koreanische Elemente, darunter Jeoseungsaja, Abgesandter der Unterwelt.