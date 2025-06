Touristenzone Wonsan-Kalma in Nordkorea fertiggestellt

Photo : YONHAP News

Ein neues Touristengebiet an der Ostküste in Nordkorea ist fertiggestellt worden.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag, dass die Küstentourismuszone Wonsan-Kalma am Dienstag feierlich eingeweiht worden sei. Machthaber Kim Jong-un sei anwesend gewesen.Es wurde von Gästen aus dem In- und Ausland gesprochen. Damit wurde angedeutet, dass das Urlaubsgebiet nicht nur für inländische Besucher, sondern auch für ausländische Touristen gedacht ist.Zur Zeremonie wurden der russische Botschafter in Nordkorea sowie Botschaftsangehörige als besondere Gäste eingeladen. Dies deutet darauf hin, dass Nordkorea Reiseprogramme für Russen anbieten wird.Das neue Touristengebiet wird ab dem 1. Juli zunächst für inländische Touristen geöffnet.