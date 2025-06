Pianist Cho Sung-jin erhält Musikpreis Opus Klassik

Photo : YONHAP News

Pianist Cho Sung-jin erhält den deutschen Musikpreis Opus Klassik.Nach Angaben auf der Website des Preises am Mittwoch wird Cho mit seinem Album „Ravel – The Complete Solo Piano Works“ als „Instrumentalist des Jahres“ ausgezeichnet.Das Album, in dem Cho sämtliche Soloklavierwerke von Maurice Ravel spielt, erschien im Januar.Opus Klassik, ein prestigeträchtiger Preis im Bereich der klassischen Musik, wird von der deutschen Gesellschaft zur Förderung der Klassischen Musik vergeben.Eine elfköpfige Fachjury übernahm die Auswahl der Preisträger in 30 Kategorien, darunter Sängerin des Jahres, Sänger des Jahres, Dirigent*in des Jahres und Komponist*in des Jahres.Die diesjährige Preisverleihung findet vom 10. bis 12. Oktober in Berlin statt.