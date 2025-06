Tschechisches Gericht weist Klage von französischem Unternehmen gegen Atomkraftprojekt ab

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Tschechien hat eine Klage des französischen Energiekonzerns EDF gegen das Ausschreibungsverfahren für ein neues Atomkraftwerksprojekt abgewiesen.Laut Reuters entschied das Bezirksgericht in Brünn am Mittwoch (Ortszeit) zuungunsten des Unternehmens. EDF forderte die Zurücknahme der Entscheidung des tschechischen Kartellamtes, seine Beschwerde gegen das Ausschreibungsverfahren zurückzuweisen.Der südkoreanische Kraftwerksbetreiber KHNP war letztes Jahr als bevorzugter Bieter für den Bau neuer Reaktorblöcke im Atomkraftwerk Dukovany ausgewählt worden. Daraufhin hatte EDF, einer der Bewerber, beim tschechischen Kartellamt eine Beschwerde eingereicht. Die Behörde hatte jedoch das Ausschreibungsverfahren für problemlos befunden.Daraufhin war EDF vor Gericht gezogen. Das Bezirksgericht in Brünn hatte im Mai seinem Antrag auf eine einstweilige Verfügung zum Verbot der Vertragsunterzeichnung stattgegeben.Die Verfügung wurde dann am 4. Juni vom Obersten Verwaltungsgericht in Tschechien aufgehoben. Gleich am selben Tag unterzeichneten der tschechische Auftraggeber EDU II und KHNP den endgültigen Vertrag für den Bau von zwei neuen Reaktorblöcken.