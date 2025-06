Ehefrau von Nordkoreas Machthaber zeigt sich erstmals seit eineinhalb Jahren wieder öffentlich

Photo : YONHAP News

Ri Sol-ju, Ehefrau von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat sich erstmals seit eineinhalb Jahren wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.Ri nahm am Dienstag an der Feier zur Fertigstellung des Touristengebiets Wonsan-Kalma teil, wie nordkoreanische Medien berichteten.Auf Fotos, die von staatlichen Medien veröffentlicht wurden, ist zu sehen, dass neben Ri und Kim auch ihre Tochter Ju-ae bei den Feierlichkeiten anwesend war.Laut Beobachtern in Südkorea waren Ris Auftritte strategisch reduziert worden, damit Kim Ju-ae als Nachfolgerin in den Vordergrund gestellt werden kann. Sie vermuten hinter dem öffentlichen Auftritt von Ri am Dienstag die Absicht, die Stabilität der Familie und Kontinuität des Regimes zu demonstrieren.Nach Nordkoreas Angaben ist die Küstentourismuszone Wonsan-Kalma ein großes Touristengebiet, das bis zu 20.000 Besucher beherbergen kann. Das Gebiet werde ab dem 1. Juli zunächst für inländische Touristen geöffnet.