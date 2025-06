Nationaler Sicherheitsberater Wi trifft sich mit US-Außenminister Rubio

Photo : YONHAP News

Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Wi Sung-lac hat sich mit US-Außenminister Marco Rubio getroffen.Das Treffen mit Rubio, der auch nationaler Sicherheitsberater der USA ist, erfolgte am Mittwoch (Ortszeit) am Rande des NATO-Gipfels in Den Haag. Wi nahm in Vertretung von Präsident Lee Jae Myung am NATO-Gipfel teil.Laut Wi kamen beide Seiten darin überein, dass ein Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA möglichst bald stattfinden muss. Sie hätten beschlossen, in dieser Angelegenheit in engem Kontakt zu bleiben.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass es eine breite Diskussion darüber gegeben habe, in welche Richtung beide Länder ihre erfolgreichen Bündnisbeziehungen künftig entwickeln sollten. Auch anstehende Angelegenheiten seien besprochen worden.Später am Tag traf Wi mit dem japanischen Außenminister Takeshi Iwaya zusammen.Beide Seiten hätten sich geeinigt, die bilaterale und trilaterale Kooperation mit den USA beim Umgang mit verschiedenen geopolitischen Krisen, einschließlich der Nordkorea-Frage, weiterzuentwickeln, so das Präsidialamt.