Nationalversammlung verabschiedet Resolution zur Ehrung von US-Politiker Charles Rangel

Photo : YONHAP News

Die Nationalversammlung in Seoul hat eine Resolution zum Gedenken an das jüngst verstorbene, ehemalige Mitglied des US-Repräsentantenhauses, Charles Rangel, verabschiedet.Die Resolution wurde von 69 Regierungs- und Oppositionsabgeordneten eingereicht. Darin wird Rangel für seinen Einsatz für die Stärkung des koreanisch-US-amerikanischen Bündnisses und den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gewürdigt.Rangel, Jahrgang 1930, machte im US-Kongress vor allem als Korea-Kenner auf sich aufmerksam. Er hatte als Mitglied der 2. Infanteriedivision der US-Armee im Koreakrieg gekämpft.1977 hatte er sich gegen den Plan des damaligen Präsidenten Jimmy Carter ausgesprochen, Truppen aus Südkorea abzuziehen. Er war ein großer Befürworter eines Freihandelsabkommens zwischen Südkorea und den USA.Rangel verstarb am 26. Mai in New York.