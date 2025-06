Chinesische Studenten wegen illegaler Aufnahmen von Marinebasis und US-Flugzeugträger verhaftet

Photo : YONHAP News

Die Polizei in Südkorea hat zwei chinesische Studierende wegen illegaler Aufnahmen von Militäranlagen mittels Drohnen verhaftet.Sie hatten auch einen US-Flugzeugträger gefilmt, den der ehemalige Präsident Yoon Suk Yeol besucht hatte.Die Polizeibehörde in Busan gab am Donnerstag bekannt, dass sie einen chinesischen Studenten wegen Feindbegünstigung und Verletzung des Gesetzes zu Militärstützpunkten in Haft genommen habe. Ein weiterer Student sei wegen Verletzung des Gesetzes zu Militärstützpunkten verhaftet worden. Eine dritte Person sei nicht inhaftiert worden, jedoch als Beschuldigte erfasst.Die drei Chinesen, Studierende an einer Universität in Busan, stehen im Verdacht, von März 2023 bis Juni 2024 in der Nähe des Flottenkommandos der Marine im Süden der Stadt mit einer Drohne illegal Bilder vom Inneren des Stützpunktes aufgenommen zu haben. Auch soll der US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt bei dessen Hafenbesuch in Busan gefilmt worden sein.Die Aufnahmen wurden in chinesischen sozialen Netzwerken ohne Genehmigung veröffentlicht.