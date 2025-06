Rückbau des ältesten Kernreaktors in Südkorea genehmigt

Photo : KBS News

Südkorea hat den Rückbau des Kernreaktors Kori-1 genehmigt.Das gab die Kommission für Nuklearsicherheit am Donnerstag bekannt.Die Entscheidung erfolgte 47 Jahre nach der Aufnahme des kommerziellen Betriebs und acht Jahre nach dem Beschluss, den Reaktorblock endgültig stillzulegen.Kori-1 ist der erste Nuklearreaktor in Südkorea. Der Reaktor in Busan war am 29. April 1978 ans Netz gegangen. Im Jahr 2017 wurde die Stilllegung des Druckwasserreaktors mit 587 Megawatt Leistung beschlossen.Es ist das erste Mal in Südkorea, dass der Abbau eines kommerziellen Reaktors genehmigt wurde.Es wird erwartet, dass im Zuge des Rückbaus insgesamt 171.708 Tonnen Müll anfallen werden. Südkorea hat jeweilige Entsorgungspläne für feste, flüssige, gasförmige und gemischte Abfälle ausgearbeitet.