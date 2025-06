Geheimdienst: Nordkorea entsendet voraussichtlich im Juli oder August weitere Truppen nach Russland

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung des südkoreanischen Geheimdienstes NIS wird Nordkorea möglicherweise bereits im Juli oder August weitere Truppen nach Russland entsenden.Bei einer Berichterstattung vor dem Parlament begründete die Behörde die Prognose damit, dass der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Sergei Schoigu, jüngst Nordkorea besucht hatte. Zudem habe neulich in Nordkorea das Verfahren der Auswahl der zu entsendenden Soldaten begonnen.Nach seinem letzten Nordkorea-Besuch am 17. Juni gab Schoigu die Entscheidung Pjöngjangs bekannt, 6.000 Pioniere und Bauarbeiter des Militärs nach Russland zu schicken.Der Nachrichtendienst geht außerdem davon aus, dass Nordkorea Russland bisher rund zehn Millionen Artilleriegeschosse und Raketen zur Verfügung gestellt hatte. Im Gegenzug habe Nordkorea technische Beratung in Bezug auf Flugabwehrraketen, Triebwerke für Trägerraketen, Drohnen und die Verbesserung der Technologie zur Raketenlenkung erhalten.Nach weiteren Angaben trugen die Truppenentsendung und Waffenlieferungen Nordkoreas sehr zur Rückeroberung der Region Kursk durch Russland bei.