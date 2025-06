US-Senat würdigt 75 Jahre Koreakrieg mit parteiübergreifender Resolution

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 75. Jahrestags des Ausbruchs des Koreakriegs hat der US-Senat eine parteiübergreifende Resolution verabschiedet.Darin wird Südkorea als zentraler Pfeiler für Frieden und Sicherheit in Nordostasien und im Indopazifik-Raum gewürdigt.Wie das Büro des demokratischen Senators Jon Ossoff am Donnerstag mitteilte, feiert die Vorlage sowohl den Jahrestag des Kriegsausbruchs als auch die Stärke des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses.Die Resolution umfasst insgesamt sechs Artikel. Darin ehrt der Senat zunächst den Mut, die Opfer und den Einsatz der US-Streitkräfte und ihrer Verbündeten, die vor 75 Jahren der Invasion durch Nordkorea, die Volksrepublik China und die damalige Sowjetunion entgegentraten.Weiter bekräftigt die Vorlage, dass der US-Senat Südkorea als Schlüsselpartner für Frieden, Sicherheit, Handel und demokratische Werte in Nordostasien und im Indopazifik anerkennt.Zugleich erneuert die Kammer das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zu einem starken, modernen und voll einsatzbereiten Militär, um Aggressionen abzuschrecken und die nationalen Sicherheitsinteressen zu wahren.