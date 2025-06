Südkorea begibt erfolgreich Staatsanleihen in Euro

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat ihre neuen, auf Euro lautenden Staatsanleihen vollständig begeben.Das Finanzministerium teilte mit, dass für Währungsstabilisierungsanleihen im Wert von 1,4 Milliarden Euro Bestellungen in Höhe von 19 Milliarden Euro von ausländischen Anlegern eingegangen seien.Bei einer Informationsveranstaltung in London und Online-Veranstaltungen für Anleger aus Europa, Amerika und Asien hätten diese große Aufmerksamkeit darauf gerichtet, dass politische Unsicherheit in Südkorea geordnet beseitigt worden sei. Sie hätten sich auch sehr für die pragmatische Marktwirtschaft der neuen Regierung und die Förderung von neuen Industrien wie KI interessiert, hieß es.Es ist die erste Emission von auf Euro lautenden Staatsanleihen durch Südkorea seit vier Jahren. Zudem stellt dies das bisher größte Emissionsvolumen in Euro dar.Es wurden drei- und siebenjährige Anleihen jeweils im Volumen von 700 Millionen Euro ausgegeben. Der Spread beträgt jeweils 0,25 und 0,52 Prozentpunkte.