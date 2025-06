Südkorea bittet Nordkorea um Benachrichtigung vor Dammöffnung an Grenze

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Nordkorea dazu aufgerufen, sie über eine eventuelle Schleusenöffnung am grenznahen Damm Hwanggang am Oberlauf des Flusses Imjin vorher zu benachrichtigen.Die Bitte unterbreitete die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums, Chang Yoon-jeong, am Freitag.Um Hochwasserschäden im innerkoreanischen Grenzgebiet während der Regenzeit vorzubeugen, bitte Südkorea Nordkorea, aus humanitären Gründen das Ablassen von Wasser im Voraus mitzuteilen. Eine gemeinsame Reaktion auf Naturkatastrophen stelle eine humanitäre Angelegenheit dar. Süd- und Nordkorea hätten bereits mehrmals die Kooperation für den Hochwasserschutz am Fluss Imjin vereinbart, betonte sie.Nordkorea geht nicht auf Südkoreas Anrufe ein, nachdem Pjöngjang die innerkoreanischen Verbindungskanäle im April 2023 einseitig gekappt hatte. Daher wandte sich das Vereinigungsministerium mit einer Botschaft in Form eines Pressebriefings an Nordkorea.Nach einem unangekündigten Ablassen von Wasser aus dem Hwanggang-Damm im September 2009 kamen sechs Einwohner im südkoreanischen Yeoncheon an der Grenze ums Leben oder wurden vermisst. Aus diesem Anlass einigten sich beide Länder im darauffolgenden Monat, dass der Norden den Süden über eine geplante Schleusenöffnung am Hwanggang-Damm vorab informiere.Die Einigung hielt Nordkorea nur 2010 und 2013 ein. Seitdem ließ Nordkorea trotz der wiederholten Forderungen Seouls unangekündigt Wasser aus dem Damm ab.