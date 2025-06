Erster Hitzehinweis des Sommers für Süden des Landes

Photo : YONHAP News

Die Koreanische Wetterbehörde (KMA) hat am Freitag den ersten Hitzehinweis des Jahres für den Süden des Landes herausgegeben.Betroffen sind Teile der Provinzen Süd-Jeolla, Nord-Jeolla, Nord-Gyeongsang, Süd-Gyeongsang sowie die Großstädte Gwangju, Daegu, Busan und Ulsan.Ein Hitzehinweis wird ausgegeben, wenn an mindestens zwei Tagen in Folge eine gefühlte Temperatur von 33 Grad oder mehr erwartet wird.Die gefühlte Temperatur errechnet sich aus dem Zusammenspiel von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei 55 Prozent Luftfeuchte entspricht sie der gemessenen Temperatur; steigt die Feuchtigkeit um zehn Prozent, erhöht sich die gefühlte Temperatur um etwa ein Grad.Der erste Hitzehinweis dieser Saison wurde am 15. Juni für das Binnenland der Gyeonggi-Provinz ausgegeben.Meteorologen rechnen damit, dass die aktuelle Hitzeperiode anhält. Heiß-feuchte Luftmassen des Nordpazifik-Hochdrucks sollen zusammen mit kräftiger Sonneneinstrahlung vorerst das Wetter bestimmen.