Ex Präsident Yoon will Vorladung für Samstag nachkommen

Photo : YONHAP News

Die Anwälte des ehemaligen Präsidenten Yoon Suk Yeol haben angekündigt, ihr Mandant werde am Samstag der Vorladung des Sonderermittlungsteams nachkommen – auch dann, wenn bis dahin keine Einigung über den Zugang zum Gerichtsgebäude erzielt werde.Sonderermittler Cho Eun-seok, der zum möglichen Hochverrat ermittelt, hatte Yoon nach der Ablehnung eines Haftbefehls durch das Gericht am Mittwoch aufgefordert, am 28. Juni um 9 Uhr im Büro des Sonderermittlungsteams im Gebäude des Obergerichts Seoul zu erscheinen.Yoons Rechtsbeistand bat darum, über die Tiefgarage in das Gerichtsgebäude gelangen zu können, um einen öffentlichen Auftritt vor laufenden Kameras zu vermeiden. Das Ermittlerteam lehnte dies ab und verwies darauf, dass eine Sonderregelung als Bevorzugung gewertet werden könne und bislang kein früherer Präsident verdeckt vernommen worden sei.Dem Wunsch, den Beginn der Befragung um eine Stunde auf 10 Uhr zu verschieben, stimmte die Sonderermittlung jedoch zu.