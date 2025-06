Photo : YONHAP News

Gewinnmitnahmen haben am Freitag erneut für einen Kursrückgang des Kospi gesorgt.Der Leitindex verlor 0,77 Prozent auf 3.055,94 Zähler.Der Kospi habe in diesem Monat um 15 Prozent zugelegt und offenbar wegen Gewinnmitnahmen den zweiten Handelstag in Folge verloren, sagte Lee Kyung-min von Daishin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.